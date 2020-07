Un uomo, Cataldo Cirulli di 49 anni è stato ucciso poco fa in via Urbe al quartiere Toricelli a Cerignola, nel Foggiano. L’uomo è stato freddato con 7/8 colpi di arma da fuoco alcuni dei quali lo hanno raggiunto al petto. L’agguato è avvenuto verso le 7 di questa mattina. La vittima ha precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sull’accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).

