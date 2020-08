Ieri a Bari i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Bari, in diverse attività, hanno arrestato due pregiudicati per tentato furto aggravato in concorso e hanno denunciato un pregiudicato sottoposto all’avviso orale e al DASPO Urbano. All’altezza di Torre a Mare, sulla S.S. 16, gli agenti della Volante hanno intercettato un’autovettura con a bordo due pregiudicati baresi di 42 e 44 anni, quest’ultimo sottoposto alla misura della Sorveglianza di P.S., segnalati dalla sala operativa della Questura.

I due uomini poco prima avevano forzato ed aperto un’autovettura dalla quale però non erano riusciti ad asportare nulla, ma erano stati colti da video sorveglianza e da poliziotti in borghese che avevano segnalato con dovizia di particolari i movimenti dei due malfattori. Pertanto i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Più tardi, in centro città, gli agenti della Volante di zona hanno fermato e controllato un barese 41enne, pregiudicato. L’uomo è risultato avere a carico oltre l’avviso orale del Questore, che impone delle particolari prescrizioni, il DASPO URBANO, misura che dispone il divieto di accesso ad alcune aree della città; infatti l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per la relativa inottemperanza.

