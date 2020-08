La scorsa notte, a Monopoli, i poliziotti della Stradale hanno realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere le condotte di guida scorrette, spesso causa durante le ore notturne di sinistri stradali che vedono coinvolti, nella maggior parte dei casi, giovani utenti della strada. Nelle ultime ore infatti, gli agenti del Commissariato di Monopoli, della Sezione della Polizia Stradale di Bari e del Distaccamento Polstrada di Castellana Grotte hanno condotto una massiccia attività di prevenzione e controllo passando al setaccio gli automobilisti, con particolare focus sull’uso di alcolici o stupefacenti alla guida.

L’attività di prevenzione ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e la verifica di circa 60 autovetture; per decine di giovani è stata necessaria la verifica del tasso alcolemico che ha portato a stabilire che 3 di loro guidavano in stato di ebbrezza e per i quali è scattato il ritiro della patente e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Sono stati 16 gli automobilisti sanzionati per altrettante violazioni al Codice della Strada, in un caso è stata sequestrata una autovettura priva della obbligatoria copertura assicurativa. I servizi potenziati, soprattutto durante il fine settimana, proseguiranno per tutto l’arco dell’estate.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.