Finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo possono viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, dunque, nonostante la curva dei contagi sia in crescita da qualche giorno e l’indice di contagio (Rt) è ormai prossimo all’1 a livello nazionale. Una decisione che ha messo in allarme gli esperti: “è una scelta – dicono dal Comitato tecnico scientifico del governo – che desta molta preoccupazione”.

La scelta fatta sui treni ad alta velocità, dicono fonti del Cts, “desta molta preoccupazione”. Anche perché è stata presa senza attendere il parere degli esperti. Nella mattinata di giovedì, secondo quanto è stato possibile ricostruire, il Mit ha inviato al Comitato una richiesta di valutazione del nuovo piano per i treni ma nella riunione che si è tenuta nel pomeriggio il tema non è stato affrontato, visto che sul tavolo c’erano altre questioni. L’analisi della richiesta arrivata dagli uffici del ministro Paola De Micheli era prevista per la riunione di giovedì. “Non abbiamo dato alcun parere” dicono ancora dal Comitato sottolineando che sarà proprio giovedì l’occasione per ribadire la “decisa contrarierà” alle scelte fatte. (Ansa)