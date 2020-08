Una nuova tratta diretta da Bari a Vienna è stata annunciata ieri dalla compagnia aerea Ryanair, che, a partire dal prossimo ottobre coprirà la rotta con quattro collegamenti settimanali. La nuova tratta rientra nell’ambito del programma per il prossimo inverno messo a punto da Ryanair, che promette basse tariffe per volare da e per la capitale austriaca e l’introduzione di una nuova serie di misure sanitarie messe a punto per la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

“L’annuncio dell’estensione del collegamento fra Bari e Vienna, che segue di pochi giorni la conferma in ambito nazionale del volo Bari-Cuneo rappresenta un’occasione straordinaria di crescita per la nostra regione e per l’infrastruttura aeroportuale – è il commento di Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, che prosegue – L’ estensione del volo, che ribadisce il valore strategico della destagionalizzazione per la Puglia, sul quale da tempo lavoriamo in sinergia con la Regione, l’assessorato al Turismo e le Agenzie regionali del settore, rappresenta un volano di crescita del nostro territorio sempre più orientato all’internazionalizzazione delle rotte e al rafforzamento del network. Ma soprattutto, rappresenta un fattore di continuità rispetto alla forte azione tesa alla ripresa di tutti i collegamenti, oltre che un segnale di un progressivo ritorno alla normalità per i nostri aeroporti”.

Soddisfazione per l’introduzione della nuova rotta Bari-Vienna è stata espressa anche da Chiara Ravara, referente della comunicazione per la compagnia aerea: “Ryanair è entusiasta di lanciare il collegamento. I clienti di Bari possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021p”.

