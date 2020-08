Nuove assunzioni all’Università di Bari. Approvato ieri il piano straordinario per il personale docente e ricercatore del triennio 2020/2022 che prevede l’assunzione di 161 professori, 23 ordinari e 138 associati, e 51 posizioni di ricercatori di tipo B. L’assegnazione ai vari dipartimenti delle 51 posizioni del Piano straordinario ministeriale per il reclutamento è avvenuta sulla base del fabbisogno e delle progettualità strategiche avanzate dai Dipartimenti stessi in linea con il Piano strategico d’Ateneo. Le posizioni verranno bandite dopo l’estate e le nuove figure prenderanno servizio nel 2021.

“Accanto all’innalzamento delle no-tax area abbiamo voluto, con il piano straordinario, investire sul reclutamento perché il capitale umano è la vera forza da cui può ripartire il nostro paese. Ringrazio i Dipartimenti – ha aggiunto il rettore Stefano Bronzini – che nonostante l’emergenza sono riusciti, tutti, a portare a termine la fase di programmazione per il nuovo reclutamento, e anche gli uffici della nostra amministrazione che hanno fatto un importante lavoro di coordinamento. Questo ci consentirà di consolidare la nostra offerta formativa perché siamo certi che investire nella conoscenza, nella formazione e nella ricerca rappresenti un investimento sul futuro del Paese.”

