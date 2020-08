A partire da lunedì 3 agosto il Centro sociale polivalente per Anziani del Comune di Bari, gestito dalla cooperativa GEA, darà il via ai campi estivi pomeridiani rivolti alle persone over 65 anni, con l’obiettivo di restituire agli anziani della città di Bari le relazioni, momenti di socialità e condivisione e tutte le interazioni interrotte dal lockdown. Il programma prevede dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 20, attività culturali, ludico-ricreative e laboratoriali in più spazi della città: i luoghi scelti sono il giardino Chiara Lubich, il parco di Punta Perotti, la sede del centro in via Dante 104 e quella decentrata in viale della Repubblica 71/A.

Tutti gli appuntamenti si terranno nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid-19 attraverso il distanziamento sociale, il triage per i partecipanti (registrazione, misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani) e la sanificazione continua degli ambienti. A tal proposito i posti saranno limitati: per partecipare alle attività in programma sarà necessario prenotare chiamando il numero verde 800 063 538 o il numero 080 5227511.

Di seguito il numero di partecipanti a seconda dei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi:

alle attività svolte nella sede del Centro anziani in via Dante 104 potranno partecipare massimo 25 persone

alle attività svolte nella sede decentrata del centro in via della Repubblica 71/A potranno partecipare massimo 20 persone

a tutte le attività che si terranno all’aperto potranno partecipare massimo 35 persone.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.