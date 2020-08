Si estende a Bari la rete di aree verdi e giardini in cui il Comune ha deciso di installare dei tavoli da ping pong all’aperto in cui i cittadini potranno giocare senza vicoli e gratuitamente portando da casa le racchette e la palla.

Dopo i tavoli in pietra posizionati nel giardino Chiara Lubich, di fianco alla chiesa Russa di Bari, e quello allestito a pochi metri dal mare alla spiaggia di Pane e pomodoro, negli ultimi giorni è terminata l’installazione nel parco don Tonino Bello in viale Gandhi.

“È bello veder realizzare in città interventi come questi – scrive l’assessore Pietro Petruzzelli -. Anche se piccoli, infatti, sono capaci di ridisegnare un luogo, renderlo più bello e soprattutto più a misura di comunità.E sono proprio interventi come questi che, diffusi negli spazi pubblici della nostra città, contribuiscono a rendere Bari una grande palestra a cielo aperto dove è possibile per tutti fare sport. Ed è esattamente ciò che da anni stiamo facendo e che continueremo a fare con lo stesso impegno e determinazione”, conclude Petruzzelli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.