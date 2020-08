Si intitola Le Stelle dell’Orsa Maggiore la rassegna di astronomia, laboratori e teatro-scienza organizzata dal Planetario di Bari a partire da lunedì 3 agosto, con ingresso gratuito, sul prato antistante la struttura all’interno della Fiera del Levante.

L’iniziativa, finanziata dal Comune di Bari con il progetto Arene Culturali, prende avvio con l’attore e regista Gianluigi Belsito del Teatro del Viaggio che (lunedì 3 agosto, alle ore 20) recita liriche di Leopardi dedicate alla luna e alle stelle, con l’aggiunta di osservazioni astronomiche al telescopio, in un percorso che alterna la poesia alla scienza e che vuole affascinare con la voce e le immagini. Show-lab “Verso l’Infinito e Oltre” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica, il giorno dopo (martedì 4, alle 19), per poi vedere di nuovo Belsito sul palcoscenico (mercoledì 5, a partire dalle 19) con lo spettacolo di teatro-scienza, più volte rappresento anche per le scuole, “Armstrong e la conquista della luna”, preceduto da un laboratorio scientifico in collaborazione con Spicchio Verde.

Gianluigi Belsito è nuovamente protagonista con Pierluigi Catizone la serata successiva (giovedì 6, ore 20) in cui l’aspetto astronomico viene arricchito dalle parole di Calvino su Marte, Giove e Saturno. Il programma prosegue e si conclude con: una lezione-spettacolo di astronomia dal titolo “Viaggi Spaziali” e osservazioni astronomiche (venerdì 7, ore 20), una lezione-spettacolo di astronomia intitolata “Dal Big Bang alla nascita della vita” e laboratorio scientifico in collaborazione con Spicchio Verde (mercoledì 12, alle 19) e infine lo show-lab “Magica Scienza” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica di scena giovedì 13 Agosto alle ore 19. Ingresso gratuito, dalla porta monumentale sul lungomare di Bari, con prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com Info: 393-4356956, www.planetariobari.com

