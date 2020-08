Riapre da domani l’Uci cinema di Molfetta. Lo comunica la stessa azienda su Facebook. “Amici della Puglia e del Friuli Venezia Giulia abbiamo una bella notizia per voi! La prossima settimana potrete tornare a vivere la migliore esperienza cinematografica, nel modo più sicuro a Molfetta dal 3 agosto e Fiume Veneto dall’8 agosto. Abbiamo adottato tutte le misure necessarie per garantire il vostro benessere e divertimento nei nostri cinema”. La riapertura avviene dopo un lungo periodo di Lockdown causato dalle restrizioni per il coronavirus.

