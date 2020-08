Due casi positivi al coronavirus residenti a Monopoli (si tratta di una coppia di Castellana) e quattro cittadini non monopolitani in quarantena obbligatoria entrati in contatto con la coppia positiva. L’annuncio su Facebook del sindaco di Monopoli Angelo Annese che invita a tenere alta l’attenzione.

“Il virus circola ed è presente, noi dovremmo sapere come difenderci dalla sua diffusione, seguiamo le indicazioni, distanziamoci e proteggiamoci, viviamo la nostra vita con serenità ma con consapevolezza, sapendo che ognuno di noi è responsabile di se stesso ma può esserlo anche per gli altri. L’esperienza che abbiamo vissuto può solo aiutarci ad affrontare con coscienza e maturità quello che potrebbe accadere”, commenta.

