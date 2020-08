Per cause in corso di accertamento è andata a fuoco una serra in contrada Pozzo Schettino, tra Molfetta e Terlizzi. Una enorme nube di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche da Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti, la polizia locale e i volontari di PuliAmo Terlizzi.

(Foto Facebook puliamo Terlizzi)

