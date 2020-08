Un forte boato ha allarmato i residenti. È crollato il controsoffitto all’ultimo piano della scuola Corridoni a Bari Vecchia, in largo San Sabino. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Al lavoro la polizia locale che ha chiuso l’accesso di largo San Sabino. Domani i tecnici del Comune effettueranno un sopralluogo per capire l’entità del danno e se la struttura potrà riaprire a settembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.