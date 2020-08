Sono 9 i pazienti positivi al Coronavirus registrati quest’oggi in Puglia, mentre si segnala un nuovo decesso nella provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dal bollettino diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono 865 i tamponi effettuati per l’infezione da Covid-19 in tutta la regione.

I casi positivi sono 3 in provincia di Bari; 1 in provincia di Foggia e 5 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 244174 test, mentre sono 3.970 sono i pazienti guariti. Attualmente, i casi positivi, in tutta la regione, sono 125. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è di 4648 così suddivisi: 1.511 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 672 nella Provincia di Brindisi; 1205 nella Provincia di Foggia; 567 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

