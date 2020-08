“Il 60% dei casi di Coronavirus registrati nell’ultima settimana è stato rilevato tramite il contact tracing, il 23% grazie alle attività di screening. Questi dati confermano quanto sia efficiente il nostro sistema di prevenzione delle Asl, abbiamo igienisti che tutta Italia ci invidia”.

Lo ha dichiarato il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale per l’emergenza Coronavirus in Puglia, durante la presentazione del nuovo piano sanitario regionale. “I casi – ha proseguito – stanno aumentando lentamente, sapevamo che sarebbero aumentati. Era impossibile riaprire tutto e non avere nuovi contagi. Dobbiamo fare in modo che aumentino lentamente, controllando e circoscrivendo tutti i focolai”.

