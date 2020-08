Dopo l’afa che non ha mollato la Puglia per quasi una settimana, domani mattina scatta l’allerta gialla della Protezione civile per possibili temporali. L’allerta inizia alle 8 di domattina e termina alle 20 di sera, la polizia locale di Bari, quindi, invita alla massima prudenza alla guida e a moderare la velocità.

Il maltempo dovrebbe portare ad una riduzione sensibile delle temperatura, tanto che dal ministero della Salute nei prossimi giorni danno un livello 0 di allerta per le ondate di calore a Bari. Il bel tempo dovrebbe tornare a ridosso del weekend.

