“Dobbiamo recuperare circa un milione di visite ed esami persi nel lockdown. Inizia campagna anti Covid di autunno che ha caratteristiche militari, sarà severissima ma contemporaneamente stiamo lavorando per recuperare le prestazioni perse”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina a Bari, durante la presentazione del nuovo piano sanitario regionale anti Coronavirus.

“I Cup – ha spiegato – non sono del tutto aperti per evitare ondate di persone che si presenterebbero, però abbiamo raddoppiato le linee telefoniche e aumentato il personale”.

“La riorganizzazione dei servizi sanitari – ha aggiunto Vito Montanaro, direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia – deve essere considerata nell’ambito di un’unica visione strategica, che mette al centro non le strutture di erogazione, ma le persone, che devono poter trovare un’offerta assistenziale di qualità e sicura in corrispondenza dei propri bisogni di salute, senza frammentazioni o duplicazioni, e senza soluzione di continuità. Per questo il riordino ospedaliero è solo uno dei tasselli dell’azione di riprogrammazione, che va a comporre il quadro di una sanità riconfigurata anche sul territorio e nei servizi di prevenzione, dove ciascuna area ha la propria funzione, ma in stretta integrazione con le altre, in una logica di rete che unisce i professionisti attraverso i percorsi, dalla prevenzione fino alla assistenza”.

