Tappa barese per il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che, in queste ore è ospite della sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per partecipare ad un tavolo sul tema della ripresa dell’intero sistema scolastico pugliese.

La riunione, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri, rientra nell’ambito degli incontri che il ministro ha organizzato in ciascuna regione d’Italia per analizzare singolarmente la situazione a livello locale e discutere le eventuali criticità legate all’adeguamento degli istituti scolastici e della gestione del personale e degli studenti, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“A settembre tutti i ragazzi torneranno in classe, malgrado i toni apocalittici di queste settimane. E lo faranno in sicurezza” è stato il commento affidato dal ministro, poche ore fa, alla sua pagina ufficiale Facebook.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.