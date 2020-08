Al via i corsi di parrucchiere e di videomaker per imparare un “mestiere”. L’assessorato al Welfare del Comune di Bari ed il centro diurno polifunzionale “Chiccolino” rendono noto che lunedì 3 agosto alle ore 16.30 è stato inaugurato il primo corso di formazione professionale per parrucchiere destinato a 5 minori provenienti dal circuito penale ed a rischio di devianza, promosso dal Centro di Formazione “Dream Job” di Bari.

Il centro diurno Polifunzionale “Chiccolino” di Bari, servizio dell’Assessorato al Welfare e gestito dagli operatori delle cooperativa sociali “Occupazione e Solidarietà” e “crisi”, è un progetto pilota a livello regionale che sperimenta un modello di intervento innovativo nei confronti dei minori a forte rischio di devianza o entrati nel circuito penale. Dalla sua inaugurazione avvenuta il 5 settembre scorso ad oggi, il Centro ha ospitato oltre 60 minori/giovani offrendo loro percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, attività sportive e rieducative, laboratori di legalità, azioni di giustizia riparativa, supporto psicologico e di mediazione famigliare.

“La formazione professionale – commenta Raffaele Diomede responsabile del Centro – è fondamentale per offrire ai nostri ragazzi maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per questo in collaborazione con l’ente di formazione Dream Job di Bari, abbiamo pensato di realizzare i primi due corsi formativi, un corso di videomaker ed un corso per parrucchiere con il docente Giuseppe Bartoli uno dei più importanti hair stylist di Bari e artdirector di Hair Style di Patrizia Foggetti”.

Bartoli alla sua prima esperienza di formazione con giovani a rischio di devianza, ha sottolineato “di sentirsi profondamente grato per questa opportunità di lavoro al fianco di ragazzi che hanno tanta voglia di riscattarsi”. Per Angelo Serafino, Direttore dell’Ente di Formazione Dream Job, “il nostro staff è felice e orgoglioso di dare la possibilità ai ragazzi del Centro Chiccolino di formarsi professionalmente ed acquisire le competenze necessarie per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.