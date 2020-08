Si chiamano lavaggi straordinari estivi, ma almeno in un caso il risultato appare poco incisivo e quasi nullo. “Può bastare una patina d’acqua per testimoniare il passaggio degli operatori e macchinari di Amiu Puglia?”, scrive un lettore di Borderline24 reagendo allo scatto (anteprima) pubblicato dall’azienda municipalizzata sui social network.

In effetti le basole bianche del marciapiede nel cuore del rione Madonnella, a poca distanza dal teatro Petruzzelli, appaiono annerite tra scie nere di bustoni trascinati giorno dopo giorno e decine, forse centinaia di gomme da masticare gettate al suolo e mai rimosse.

Nel frattempo proseguono i lavaggi straordinari predisposto dall’Azienda per l’estate 2020, dal Libertà a Japigia fino al lungomare Nazario Sauro. Dai primi giorni di luglio, infatti, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, in considerazione dell’aumento delle temperature, Amiu Puglia ha predisposto un calendario di lavaggi straordinari di strade, marciapiedi e postazioni di cassonetti, che si integra con quelli ordinari, notturni e diurni.

Come noto, il programma interessa tutto il territorio cittadino e va avanti quotidianamente. Le strade interessate nelle ultime ore sono state via De Giosa, via Imbriani e via Abbrescia.

