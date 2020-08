Una foto e un breve post sui social per sensibilizzare gli automobilisti baresi. L’assessore Carla Palone ha pubblicato lo scatto che mostra l’automobile su cui viaggiava nella notte tra il 3 e 4 agosto 2004 distrutta dopo l’incidente.

“Ammettiamo che l’immagine è forte – scrive Palone – ma come ogni anno vogliamo ricordare e “festeggiare” con tutti voi il nostro “compleanno” di vita. La vita che quella notte tra il 3 e 4 agosto 2004 stavano perdendo lasciando per sempre tutti voi. Ogni anno vogliamo ricordare che la vita è davvero un attimo”.

“D’estate siamo presi dall’entusiasmo delle ferie, della voglia di vivere e ridere con amici, in coppia o semplicemente da soli ma dobbiamo ricordare che per un attimo di distrazione, di incoscienza possiamo perderla per sempre. A noi è stata data una seconda possibilità. Può succedere come è successo sedici anni fa. Siamo stati fortunati perché questa immagina la possiamo ricordarla e vedere ancora”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.