“I reparti osservazione pre Covid con i quali mi sono interfacciato oggi sono tutti pieni. Mi sono bardato tre volte, non succedeva da aprile”. A scriverlo in un post su facebook è un infermiere del 118 di Bari, Francesco Menolascina: un modo per richiamare tutti alla massima attenzione.

I reparti di osservazione sono quelli in cui i pazienti con sintomi simili a quelli del Coronavirus, come la febbre, vengono trasferiti in attesa che arrivi l’esito del tampone. I contagi, dicono i bollettini della Regione Puglia, sono in rialzo.

