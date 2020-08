Settimana di concerti in esterna per l’orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, che si esibirà gratuitamente per la città, sotto la direzione di Sascha Goetzel, in occasione di due eventi organizzati in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari.

Si parte mercoledì 5 agosto alle 20.30 con un concerto nel cortile dell’Istituto Salesiano della Chiesa Redentore e, a seguire, venerdì 7 agosto alle 20.30, sul sagrato della Basilica di San Nicola.

Le esibizioni, gratuite e fino ad esaurimento posti, sono pensate per offrire ai cittadini baresi un’esperienza musicale originale, alla scoperta di due grandi classici della letteratura musicale internazionale: l’Ouverture tragica Op. 81 di Johannes Brahms e la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.