Il bypass coronarico (CABG – Coronary Artery Bypass Graft) è il più comune intervento di cardiochirurgia, rappresenta circa il 25% del totale delle operazioni cardiochirurgiche. Viene eseguito a causa di occlusioni o stenosi (restringimenti) delle arterie coronarie, i vasi sanguigni che portano al cuore l’ossigeno e il nutrimento e consiste nel creare delle vie alternative per permettere al sangue di arrivare correttamente al cuore. Presso Anthea Hospital di Bari, struttura di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ogni anno sono circa 250 i pazienti che vengono sottoposti a procedure di bypass aortocoronarico.

L’alta specializzazione dei professionisti e l’avanguardia della struttura, unitamente alle liste di attesa ridotte rispetto alle grandi città del nord Italia, hanno reso Anthea Hospital un riferimento per molti pazienti extra-regione, provenienti anche dalla Lombardia, invertendo così la tendenza di mobilità sanitaria verso il nord per gli interventi maggiori.

L’expertise maturata dall’équipe di Cardiochirurgia è confluita, dopo 10 anni di studi clinici, nella pubblicazione di un articolo scientifico sul “Journal of the American Medical Association” (JAMA), la più importante rivista medica degli Stati Uniti e tra le più rilevanti al mondo.

Il dott. Giuseppe Nasso, responsabile dell’unità operativa di Cardiochirurgia ad Anthea Hospital, e il dott. Giuseppe Speziale, responsabile delle Cardiochirurgie di GVM Care & Research, hanno infatti condotto uno studio internazionale multicentrico (in collaborazione con altre strutture ospedaliere) che si è rivelato una pietra miliare nella tecnica del bypass aortocoronarico.

Nato da una collaborazione medica internazionale, il team denominato “Radial Investigators”, di cui il dott. Nasso è uno dei fondatori assieme al prof. Mario Gaudino della Cornell University di New York, ha dimostrato come l’utilizzo dell’arteria radiale nel bypass aortocoronarico risulti estremamente vantaggioso rispetto all’utilizzo della vena grande safena.

I primi risultati dopo un follow-up di 5 anni furono pubblicati sul “New England Journal of Medicine” ed ora gli autori dello studio hanno dimostrato e pubblicato, a distanza di 10 anni dagli interventi, come utilizzare l’arteria radiale per il bypass riduca il rischio di sviluppare nuovi infarti e soprattutto il tasso di mortalità per cardiopatia ischemica nel tempo.

“Abbiamo concluso che questo approccio permette al paziente non solo di vivere meglio nel corso degli anni successivi, ma soprattutto di vivere più a lungo, questo perché si riduce l’incidenza di nuovi infarti e di essere sottoposto a nuove procedure di rivascolarizzazione miocardica – commenta il dott. Nasso –. L’arteria radiale, infatti, al contrario della vena safena, anche dopo tanto tempo rimane funzionante, mentre la vena grande safena tende purtroppo a chiudersi”.

Diversamente dagli altri muscoli, il cuore non si riposa mai e richiede un apporto di nutrimento costante. Un intervento cardiochirurgico di bypass aortocoronarico è un intervento al cuore definito salvavita. Anthea Hospital è tra i centri italiani all’avanguardia su questo tipo di intervento e nell’utilizzo delle tecniche minimamente invasive e robotiche (MIDCAB – Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass e TECAB – Total endoscopic Coronary artery bypass): con tali metodiche è possibile eseguire un intervento di rivascolarizzazione miocardica senza sternotomia (cioè il taglio al centro del petto), ma con soli uno o due piccoli tagli sulla parete laterale (definita minitoracotomia). Inoltre permettono di intervenire senza fermare il cuore, cioè di eseguire l’intervento “a cuore battente”. Oggi tali metodiche in mani esperte sono sicure ed il paziente ha l’enorme vantaggio di un rapido recupero post-operatorio.

Ad Anthea Hospital viene utilizzato anche un approccio ibrido che prevede l’unione del bypass aortocoronarico con l’angioplastica percutanea, per un lavoro di concerto dell’Heart Team, che coinvolge gli specialisti di Cardiochirurgia, Cardiologia ed Emodinamica.

“Un paziente sottoposto ad intervento di bypass aortocoronarico è un paziente che di fatto ha risolto la problematica in essere, ma è doveroso seguirlo anche nel post-operatorio, spiegandogli che deve eliminare tutti i fattori di rischio che lo hanno portato alla malattia, che possono essere il fumo, la pressione arteriosa alta, una dieta con un elevato contenuto di grassi insaturi, o anche elevati valori di colesterolo e trigliceridi. Se non si eliminano questi fattori di rischio, qualsiasi bypass nel tempo non sarà sufficiente a risolvere la patologia coronarica ma ancora peggio si avrà una progressione della malattia sulle altre coronarie”, conclude il dott. Nasso.

