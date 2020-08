Due cittadini gambiani arrestati per rapina dalle Volanti. Ieri in zona centro, la Polizia di Stato ha arrestato TOURAY Yaya 21enne e CHAM Baba 22enne, entrambi cittadini del Gambia, ritenuti responsabili di rapina impropria in concorso e resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due cittadini gambiani, dopo aver sottratto il telefono cellulare ad una donna fuggivano in direzione di Piazza Umberto ed ignari di essere stati seguiti da un amico della vittima, si fermavano in piazza Umberto, dove poco dopo venivano raggiunti dai poliziotti delle Volanti, grazie alla esatta descrizione della vittima e alle indicazioni del suo amico.

Con non poche difficoltà, a causa della fervida e violenta resistenza opposta, gli agenti riuscivano ad ammanettarli e ad accompagnarli in Questura, ma non prima di aver fatto uso del dissuasore spray al caspicum in dotazione, resasi necessaria a causa della violenta resistenza che procurava a due poliziotti lesioni, giudicate guaribili in 7 e 5 giorni dai sanitari dell’Ospedale San Paolo. Terminati gli atti di rito, i due arrestati veniva condotti presso la Casa Circondariale di Bari.

