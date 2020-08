La Polizia, tra ivenerdì e sabato scorsi, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha effettuato numerosissimi controlli nelle zone della movida: Murat, Bari Vecchia, Poggiofranco, Santo Spirito e Palese e sono state controllati complessivamente 40 esercizi commerciali, 70 persone e sono state elevate alcune sanzioni per violazione delle norme anticovid (foto di repertorio).

In particolare per mancato uso di mascherine da parte dei dipendenti di alcuni esercizi commerciali e per mancato rispetto del distanziamento sociale da parte di decine di ragazzi; inoltre nella circostanza sono state contestate alcune infrazioni al codice della strada.

