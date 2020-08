Incidente con feriti sulla statale 16, all’altezza di Polignano nord: un furgone e un’auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento, sul posto è intervenuta la polizia di Stato oltre ad un’ambulanza del 118.

Paralizzato il traffico, con circa un cholometro di coda che si è formata immediatamente.

