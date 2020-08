La polizia Locale di Bari continua l’azione di controllo per la corretta applicazione delle prescrizioni imposte dal vigente codice della strada per la circolazione dei monopattini elettrici.

Le pattuglie in servizio, intercettano soprattutto giovani conducenti che nn indossano il caschetto di protezione o che trasportano un secondo passeggero nonostante sia espressamente vietato dalla norma al fine di garantire la sicurezza degli stessi utenti oltre che la stabilita dello stesso mezzo.

Nelle immagini, una coppia che sulla pista ciclabile di Viale Unita d’Italia, in spregio ad ogni cautela, viaggiava a velocità sostenuta sino a quando non è stata raggiunta da due agenti in transito. Al trasgressore, residente in provincia, è stata comminata una sanzione amministrativa di 50 euro. “Il Corpo della Polizia Locale di Bari, raccomanda responsabilità alla guida e rispetto delle regole”, commenta il comandante Michele Palumbo.

