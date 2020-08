La cittadinanza attiva dimostra ancora una volta la funzione di presidio di strade e decoro nel centro di Bari. Il proprietario del negozio Sovrani Moda – Abbigliamento Uomo in corso Cavour 169 ha deciso di ribellarsi al degrado e, nonostante non sia di sua competenza, si sta prendendo cura del palazzo oggetto di ripetuti atti vandalici. In poco più di una settimana ha fatto pitturare ben due volte le pareti danneggiate.

“Per questa resistenza e per l’esempio che sta dando – scrivono i volontari di Retake Bari – volevamo fargli pubblicità secondo lo spirito che anima InRetake. Sono tempi difficili per gli esercenti e spendere soldi per difendere la bellezza di palazzi storici per molti è un aspetto secondario. Mentre intere zone storiche del quartiere murattiano, umbertino e di Madonnella sono preda del degrado e del vandalismo c’è gente che non smette d’indignarsi e lotta. L’azione immediata è l’unico deterrente contro un fenomeno che sta distruggendo le nostre città. Non c’è arte, non c’è messaggio, non c’è cultura underground in tutto questo. Si tratta di puro vandalismo che deteriora i nostri luoghi, si nutre di illegalità e non rispetto , cambia percezione e vivibilità di strade e piazze. Speriamo che altri negozi e condomini seguano questo esempio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.