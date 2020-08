Ancora teppisti in azione a San Girolamo, sul lungomare. Per l’ennesima volta, la quarta consecutiva, qualcuno ha distrutto i bagni con dei sassi, rendendoli inagibili. I residenti chiedono più controlli per evitare che il nuovo lungomare sia sempre ostaggio degli incivili e dei vandali.

