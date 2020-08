I migranti arrivati nella notte fra lunedì e martedì sulle coste salentine, a Gallipoli, sono stati sottoposti al tampone per il Coronavirus e in 9 sono risultati positivi. Gli altri saranno nuovamente sottoposti al test nelle prossime ore. Contagiati 5 uomini e 4 donne, si trovano in una masseria gestita dalla Croce Rossa alla periferia di Lecce, in isolamento.

Sono arrivati in 84 a Gallipoli, intorno alle 2 di notte, a bordo di un veliero, e le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficoltose per il vento forte e dal momento che l’imbarcazione – intercettata dalle motovedette della Guardia di Finanza – era rimasta incagliata fra gli scogli.

