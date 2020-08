Dal 3 giugno scorso si sono autosegnalati in 27.200 in arrivo a Bari, provenienti dall’estero e dalle regioni italiane più a rischio, e il personale dell’ambulatorio “Covid free” dell’Asl Bari ogni giorno esegue circa 30 tamponi (anche direttamente in automobile) su base volontaria, un migliaio al mese.

“Un lavoro importante – commentano dall’Asl Bari – per la sicurezza di tutti, reso possibile grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità delle persone”. Da inizio luglio, chi arriva in Puglia da “aree a rischio” e si auto-segnala sul portale della Regione Puglia, come da obbligo imposto dall’ordinanza regionale, viene contattato via e-mail dalle Asl e viene avvisato di sottoporsi, gratuitamente e in maniera volontaria, al tampone.

