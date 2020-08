Ha aggredito verbalmente e fisicamente un autista dell’Ataf – azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia – perché, senza mascherina e senza biglietto, pretendeva di salire a bordo dell’autobus. È quanto accaduto l’altro giorno al terminal «Vincenzo Russo» del capoluogo dauno.

Stando a quanto riferito da fonti interne all’Ataf, verso le 20, l’autista era fermo al capolinea in attesa che i passeggeri salissero a bordo del mezzo. A quel punto è arrivato l’aggressore, un cittadino straniero. L’autista lo ha invitato ad indossare la mascherina, ma l’uomo è’ andato in escandescenza, aggredendo prima verbalmente il dipendete Ataf, poi passando alle minacce ed infine colpendolo con uno schiaffo in pieno viso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’aggressore.

«È inaudito – commenta il CdA Ataf – che continuino a verificarsi tali aggressioni. Massima solidarietà al nostro collega e grazie ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti per placare una situazione pericolosa, l’ennesima, senza motivi, ai danni di onesti lavoratori».

