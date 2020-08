Miracolo o scherzo? Da lunedì 3 agosto la madonnina della chiesa di Sant’Antonio Abate a Carmiano (Lecce) ha una linea verticale sul viso, che per alcuni fedeli rappresenta la traccia lasciata da una lacrima di sangue. L’evento ancora in fase di valutazione da parte della curia ha richiamato decine di fedeli.

Il commento di don Rocco Arnesano, parroco della chiesa di Sant’Antonio Abate a Carmiano: “ Neanche io, in questo momento, posso esprimere un parere oggettivo sull’evento accaduto proprio perché non ci sono prove che possano farci dire con esattezza che sia stato un miracolo, un effetto dell’eccessivo caldo di questi ultimi giorni o, peggio ancora, lo scherzo di qualcuno”.

“A parte ciò che sarà decretato circa l’evento a cui abbiamo assistito, la “lacrimazione” della statua della Madonna (andiamo cauti, per ora!), l’unica cosa certa è che stasera ho visto un’altro miracolo che dovrebbe aiutarci a riflettere e crescere ancora di più come comunità cittadina e come comunità di fede: per tutto il tempo in cui sono stato vicino al monumento ho assistito ad una “processione” di persone che, per curiosità o per fede, sono uscite da casa e sono andate ai piedi della Madonna. Ho visto bambini, giovani, adulti e anziani che si sono stretti in quel luogo simbolo della benedizione di Maria per la nostra Carmiano e insieme alzavano lo sguardo in alto e guardavano il volto della Madonna”.

“Ho visto la bellezza della nostra gente che, mossa da sentimenti diversi, si è incontrata, ha pregato e si è raccontata vedendo in quel segno “strano” anche il dolore e la fatica di questi mesi che abbiamo vissuto e la voglia di riscatto. Ora, al di là di ciò che è stato, guardiamo alla bellezza di ciò che abbiamo vissuto. E se domani dovessero dirci che non c’è stato nessun miracolo, diffidate. Il miracolo più bello è l’esserci sentiti comunità stretta intorno a Maria”.

Foto di Andrea Tafuro

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.