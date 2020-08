Sono partite oggi le prime 507 mail di convocazione per altrettanti operatori socio sanitari da assumere a tempo indeterminato. L’Area Gestione Risorse Umane della ASL Bari sta lavorando a pieno ritmo per rispettare i tempi stabiliti dalla Direzione Strategica e quindi chiudere l’iter che prevede di attingere questo personale dalla graduatoria dei vincitori del “concorsone” del Policlinico “Riuniti” di Foggia.

La ASL concluderà tutte le visite mediche e le relative procedure amministrative per i primi 507 convocati entro la fine del mese di agosto, con conseguente presa di servizio il 1° settembre 2020. Gli interessati, oltre a ricevere la mail di convocazione, potranno consultare il Portale PugliaSalute, nella sezione Albo Pretorio della ASL Bari, dove da domani troveranno tutte le informazioni utili (giorno, ora e luogo per lo svolgimento delle visite e per la firma del contratto).

