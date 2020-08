Aggrediti da un gruppo di ragazzini di poco più grandi solo per aver assistito ad una loro caduta dal monopattino. Protagonisti della vicenda due cugini di Bari di 13 e 14 anni che, intorno alle 18.30 di oggi, si trovavano nei pressi del Mc Donald di Corso Cavour quando la loro attenzione è stata catturata dal rumore di un monopattino con a bordo i tre ragazzi che, a causa della loro instabilità sul mezzo, sono caduti rovinosamente sull’asfalto.

Sollevatisi da terra, i tre hanno raggiunto gli ignari spettatori dell’accaduto e, dopo averli accerchiati, li hanno aggrediti dapprima verbalmente e, in seguito, con calci e pugni fino a farli cadere. La prontezza di una delle due vittime dell’aggressione gli ha permesso di divincolarsi e di allertare i Carabinieri, che sono giunti sul posto. I tre aggressori si sono dileguati, mentre i due adolescenti coinvolti hanno atteso insieme ai militari l’arrivo del nonno per rientrare a casa.

“Sono stato io a spingere mio figlio ad uscire, perché non volevo che passasse troppo tempo davanti ai videogiochi – è il commento del papà di una delle vittime, che prosegue – ora la nostra famiglia non si sente al sicuro. Ci appelliamo al sindaco Decaro affinché rafforzi la presenza delle forze dell’ordine in una città in cui questi episodi sono ormai all’ordine del giorno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.