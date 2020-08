Una seconda ondata di maltempo è in arrivo su tutta la Puglia. La protezione civile ha diramato un bollettino con emergenza arancione a causa delle previsioni meteorologiche: precipitazioni sparse, a prevalente carattare di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d’acqua conseguente alla persistenza di precipitazioni.

L’allerta è stata diramata dalle ore 12 di oggi per le successive 32 ore. Sono state attivate procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico. Pochi minuti fa una cittadina, residente a Torre a Mare (Bari) ha immortalato una tromba d’aria che ha imperversato per alcuni minuti sulla costa.

“Si raccomanda alla popolazione di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale”, il comunicato del Comune di Bari.

Foto di Anna De Mattia Facebook

