È risultata positiva al tampone del Coronavirus dopo un ricovero d’urgenza presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale Di Venere di Bari. Protagonista della vicenda una giovane donna che nelle scorse ore ha partorito presso la struttura ospedaliera del quartiere Carbonara di Bari.

Un cesareo d’urgenza, più veloce dell’esito del tampone effettuato all’ingresso della struttura sanitaria. Non appena riscontrata la positività, la donna è stata trasferita in isolamento, mentre tutti le degenti e il personale del reparto sono stati sottoporti a test. Questi ultimi sono risultati tutti negativi.

In serata, la direzione generale dell’Asl ha comunicato di aver “avviato una verifica interna per appurare se tutti i protocolli di sicurezza, prima, durante e dopo il caso di positività, siano stati rispettati. Precauzionalmente si sta procedendo alla dimissione di tutte le pazienti ancora presenti nell’unità operativa per poter procedere alle ulteriori approfondite operazioni di sanificazione, così da riavviare nella massima sicurezza le ordinarie attività”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.