Problemi nel completamento del cantiere in corso Vittorio Emanuele a Bari, dove dallo scorso 9 giugno si sta procedendo alla realizzazione della prima ciclabile light su 57 km di percorsi ideati dal Comune per bici e monopattini anche sotto il faro di San Cataldo e al lungomare Nazario Sauro. Senza l’obbligo di installare cordoli da 50 cm di gomma o calcestruzzo.

Nelle ultime ore gli operai hanno tracciato le intersezioni di colore rosso, in modo da migliorare la visibilità dell’attraversamento in corrispondenza dei semafori o agli incroci con le altre strade. I cittadini hanno segnalato che la vernice si è rovinata, diventando polvere, in poche ore. Immediato l’intervento dell’assessore Giuseppe Galasso: “Si tratta di una cattiva esecuzione da parte dell’impresa. L’abbiamo contestata. Dovranno rifarla a loro cura e spese”.

