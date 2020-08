Una villa prospicente al mare e realizzata in violazione della normativa edilizia e paesaggistica è stata sequestrata questa mattina, a Bari, dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Edilizia comunale, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’immobile, all’interno del quale erano in corso lavori di ristrutturazione e di ampliamento, sarebbe di proprietà di un ex dirigente dell’Area Risorse Finanziarie del Policlinico di Bari, arrestato nel 2018 per aver ricevuto una mazzetta da 3mila euro dal titolare di un contratto di appalto stipulato con la stessa azienda ospedaliera.

Gli approfondimenti investigativi disposti dalla Procura della Repubblica di Bari hanno permesso di accertare la totale assenza di autorizzazioni o titoli edificatori relativi all’immobile, costruito anche in violazione della normativa in materia antisismica, di assetto del territorio e tutela del paesaggio. In particolare, la struttura ed i successivi ampliamenti sono stati realizzati su un’area soggetta al divieto di edificabilità assoluta, ricadente nella fascia dei cento metri dalla costa, successivamente all’imposizione del vincolo di tutela paesaggistica. Nell’ambito della stessa indagine risultano indagati i titolari delle due imprese esecutrici dei lavori.

«Ci viene detto che la Guardia di finanza ha comunicato alla stampa di un abuso edilizio con sequestro. Saremmo curiosi di conoscere quante volte questo avviene e se avviene nei confronti di tutti coloro che sono accusati di tali abusi. Premesso che riteniamo la contestazione del tutto infondata, è evidente che nei confronti del dottor Giannoccaro vi è un trattamento del tutto ‘privilegiatò». Lo affermano gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Angelo Loizzi, difensori di Giovanni Giannoccaro, l’ex dirigente del Policlinico di Bari al quale oggi è stata sequestrata una villa sulla costa barese per abusi edilizi e paesaggistici. Giannoccaro è attualmente a processo anche per un’altra vicenda di concussione risalente al suo incarico al Policlinico. «Portare il processo penale sulla stampa – dicono i legali – non è una tecnica che, soprattutto in fase di indagini preliminari e per contestazioni assolutamente minori, può essere accettata: c’è il sospetto che più che denunciare il fatto si voglia colpire la persona».

