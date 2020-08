Incidente stradale, questa mattina, sul lungomare Nazario Sauro di Bari, tra un’automobile e un monopattino elettrico guidato da una turista.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura, una 500 grigia, avrebbe investito la donna a bordo del monopattino in sharing in corrispondenza delle strisce pedonali, in una zona molto frequentata da cittadini e turisti e che, già in passato, è stato protagonista di numerosi incidenti, anche mortali.

Al momento il traffico è rallentato e sono in corso i rilievi della Polizia Locale. Lo stesso tratto di strada sarà interessato dall’installazione della pista ciclabile light, dopo quelle di Corso Vittorio Emanuele e della zona di San Cataldo di Bari.

