«Antonella Laricchia presidente, primo presidente donna in Puglia, questo ci auguriamo e spero che tutti se lo augurino, finalmente di vedere un presidente che sia di vero cambiamento in Puglia». Così il vice ministro all’Interno Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto come immagina l’esito delle elezioni regionali in Puglia, a margine della sigla in prefettura, a Barletta, dei patti per la sicurezza.

Sulla possibilità che vi possa essere uno spiraglio ancora per una alleanza con il presidente uscente e candidato Michele Emiliano, Crimi ha risposto con un diniego. «Mi sembra – ha detto Crimi – che sia abbastanza evidente, non c’è!». «Noi andiamo con Antonella Laricchia – ha aggiunto – se cambiamento deve essere in Puglia, il cambiamento deve essere Antonella Laricchia». E su una possibile alleanza post elezioni il vice ministro spiega, «parliamo delle elezioni e noi oggi parliamo di Antonella Laricchia presidente, non facciamo previsioni per il futuro».

