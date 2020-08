Via libera definitivo del Senato al decreto legge sulla doppia preferenza in Puglia per garantire la parità di genere nelle elezioni regionali, già dal voto di settembre. Il testo, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge. I sì sono stati 149, gli astenuti 98, nessun contrario. (ANSA).

