Aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid 19 da Modugno (Bari). Il vice sindaco Francesca Benedetto ha reso noto dopo essersi informato presso gli organi competenti e i medici del territorio, che i soggetti contagiati, da informazioni assunte dai loro medici, sono in buone condizioni di salute; uno di loro è in ospedale, gli altri a casa.

La presenza di contagiati a Modugno è soprattutto da mettere in relazione con alcuni rientri da zone a definite ‘a rischio’ dagli organi competenti. Le cause del contagio, con riferimento ai soggetti in questione, non sono tra loro correlate.

“Come sappiamo bene, il virus non ha mai smesso di circolare, e certamente ora pare riprendere un po’ troppo ‘piede’ nei nostri territori”, commenta Benedetto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.