È stato sottoscritto questa mattina dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali un protocollo a garanzia dell’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, che descrive le regole che le istituzioni scolastiche dovranno rispettare e rappresenterà un punto di riferimento per studenti e famiglie.

Il protocollo prevede l’istituzione di un help desk per le scuole e mette a punto precise linee guida relative alle modalità di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e all’igienizzazione degli spazi. Al suo interno, anche un chiaro impegno politico volto a superare l’annoso problema delle cosiddette “classi pollaio”, finalizzato all’avvio di un iter normativo che porti ad un numero massimo di studenti previsto per ciascuna aula.

“Si tratta di un accordo importante – spiega il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina – che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”.

