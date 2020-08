Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, si è recato personalmente, questa mattina, sul cantiere dove sorgerà il parco Maugeri, nel quartiere Libertà di Bari. Si tratta dell’area di 16 mila metri quadri dove sorgeva la fabbrica dell’ex Gasometro e nella quale volgono ormai al termine i lavori di bonifica. E proprio in relazione a questa operazione, il primo cittadino ha voluto ricordare l’ex assessore comunale a cui l’area sarà dedicata: “Si chiamerà parco Maugeri in ricordo di Maria Maugeri che, durante il suo impegno politico, si è fortemente battuta per la bonifica di molte aree della nostra città e, in particolare, di questa”.

Subito dopo la pausa estiva, secondo quanto raccontato dal primo cittadino di Bari, sarà dato il via ufficiale ai lavori di realizzazione dell’area verde, che procederanno contestualmente con l’installazione di un impianto di sollevamento e filtraggio dell’acqua sottostante, in modo da procedere con una bonifica profonda della zona anche a lavori completati.

Verde, zona ciclo-pedonale, area giochi per bambini e attrezzature sportive saranno protagonisti del parco, insieme anche ad un’area attrezzata come skatepark. Ancora, saranno due le zone destinate allo sgambamento dei cani, divise in base alla taglia degli animali. L’area sarà, inoltre, opportunamente illuminata e dotata di videosorveglianza, a garanzia della sicurezza dell’utenza. “Sono qui oggi per testimoniare l’inizio dei lavori: siamo pronti a consegnare, nel più breve tempo possibile, questo parco ai nostri cittadini”, ha concluso il sindaco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.