È inciampato sul marciapiede dissestato mentre percorreva a piedi via De Rossi, ad angolo con via Principe Amedeo, a Bari. Protagonista della vicenda un anziano cittadino della zona che, ieri mattina, è caduto rovinosamente procurandosi una ferita alla testa dalla quale ha perso molto sangue.

A darne notizia è Carlo Paolini, residente del quartiere ed ex consigliere comunale di Bari che, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, chiede a gran voce l’intervento dell’amministrazione comunale per sistemare marciapiedi e tombini pericolosi della città.

“I marciapiedi, tolti quelli centrali, sono percorsi di guerra e pensare che il sindaco Decaro nella sua ultima campagna elettorale aveva assunto l’impegno a sistemare tutti i marciapiedi” si legge nel post. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia e il 118 per soccorrere il malcapitato.

