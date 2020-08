Test con tampone Covid-19 a immunofluorescenza per tutti, passeggeri ed equipaggio, prima di ogni partenza, oltre alla misurazione della temperatura e al questionario di rito e alle misure di sicurezza per tutto il viaggio che prevedono fra l’altro che si possa scendere a bordo solo con escursioni organizzate dalla compagnia, totalmente «protette».

Msc crociere è pronta a ripartire con un protocollo per la salute e la sicurezza che va oltre le linee guida indicate dalle autorità. «Vogliamo dimostrare che la nave può essere la vacanza più sana e sicura che ci sia» sottolinea Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, illustrando tutti i dettagli in vista dell’atteso via libera al riavvio delle crociere che per la compagnia avverrà con due navi, Msc Grandiosa e Msc Magnifica rispettivamente nel Mediterraneo occidentale e in quello orientale, con 6 porti di imbarco (Genova, Trieste, Civitavecchia, Napoli, Bari, Palermo) e itinerari che toccheranno anche Grecia e Malta

