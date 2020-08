Un piccolo imprenditore di Capurso, in provincia di Bari, viene citato dai vertici di Facebook. Durante l’illustrazione della trimestrale sui dati finanziari del colosso Usa, la numero due, Sherly Sandenberg, ha portato proprio come esempio, in tema di resa per singolo investimento di comunicazione, la perfomance del negozio 101 Caffè di Nicola Taranto di Capurso, aderente al network franchising 101 Caffè.

A raccontarlo è la stessa azienda con base a Milano. «Nel suo discorso agli investitori durante la presentazione dei risultati finanziari di Facebook, Sheryl Sandberg – riferisce la 101 Caffè – ha sottolineato la creatività di Nicola Taranto nell’ideazione di un’esperienza virtuale di vendita del caffè durante il lockdown». Secondo Sandberg, l’imprenditore pugliese, «con l’aiuto di Facebook, Instagram e WhatsApp ha promosso la vendita online e la consegna a domicilio gratuita alle persone interessate al caffè entro le 10-12 miglia dal suo negozio e ha visto un ritorno di 20 volte sulla spesa pubblicitaria». In particolare sono state analizzate e veicolate le iniziative inerenti la vendita online e la consegna a domicilio gratuita, nel raggio di 30 km.

«Un grande orgoglio per noi – ha detto l’imprenditore di Capurso – essere citati a livello mondiale come caso virtuoso nell’utilizzo dei social ai tempi del Covid-19. Durante il lockdown abbiamo adottato un modo efficace per essere in contatto con il cliente che non poteva recarsi fisicamente in negozio con post, stories e foto sui social che hanno sostenuto e accompagnato l’attività di consegna gratuita a domicilio». «Sulle migliaia di buste di caffè consegnate a domicilio – racconta Nicola Taranto – scrivevamo a mano ‘andrà tutto benè ed è stata una grande emozione incontrare tanti clienti che al termine del lockdown si sono recati in negozio, per continuare ad acquistare i nostri prodotti ma prima ancora per conoscerci, ringraziarci e ricambiare quel semplice messaggio di speranza scritto a penna che per settimane ha tenuto unita l’Italia». Una sinergia tra i social e l’impresa, singola o associata che, sottolinea il presidente e Ceo di 101 Caffè, Umberto Gonnella, «appare essere la soluzione capace di portare le iniziative, anche piccole, fuori dalle attuali difficoltà».

