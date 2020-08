Un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto, la scorsa notte, a Monopoli: un’enorme quantità di acqua, frutto di un temporale forte ma, al contempo, a lenta evoluzione, si è riversata, infatti, sulla città, dove ben presto le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena.

Grave la situazione soprattutto nelle aree periferiche e nelle contrade, dove il defluire dell’acqua verso la costa ha provocato importanti allagamenti. Una vera e propria alluvione si è abbattuta, invece, nella zona di Capitolo, a sud di Monopoli, dove molte case di villeggiatura sono state allagate e numerosi sono stati i disagi causati dalle automobili in panne, alcune addirittura sommerse.

In alcuni casi, per mettere in salvo gli automobilisti, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a bordo di canotti, mentre due ragazze intrappolate nella propria auto in una contrada, sono state raggiunte e portate in salvo dai militari del locale Commissariato che hanno affrontato a piedi il flusso d’acqua straordinario. Intanto, prosegue l’allerta meteo in tutta la zona e, anche per la giornata di oggi, sono previsti nuovi temporali.

(Foto: Inmeteo.net)

